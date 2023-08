Calciomercato Milan, duello a due per la difesa | Pioli aspetta

Il Milan continua ad operare sul calciomercato e non intende fermarsi, vuole svolgere un campagna acquisti che non obblighi cambi di programma a gennaio, con l’apertura della nuova sessione di mercato. Tantissimi e illustrissimi i colpi piazzati in entrata dalla dirigenza del Milan priva, per la prima volta, della figura di Paolo Maldini in società.

Calciomercato Milan, caccia al centrale di difesa: occasione Langlet

Nei giorni scorsi il Milan ha effettuato un sondaggio per Lenglet, difensore francese di proprietà del Barcellona reduce dal prestito al Tottenham. I costi dell’operazione sono considerati troppo alti dal club rossonero e, nonostante l’apertura del giocatore che ha rifiutato l’Arabia per rimanere in Europa, ci sono poche chances di arrivare al traguardo. Ai rossoneri piace molto il centrale classe 2002 del Montpellier Estève. La valutazione si aggira sui 6/7 milioni ed è possibile che il club rossonero ci provi nei prossimi giorni anche se non è una pista facile.