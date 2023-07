Calciomercato Milan, la Turchia chiama Rebic | Pronta l’offerta

Dopo aver piazzato i colpi più inaspettati di questo calciomercato, il Milan deve pensare anche a far cassa attraverso cessioni di esuberi o giocatori che Stefano Pioli vede meno di altri. È il caso di Ante Rebic che non rientra nei piani dell’allenatore rossonero per la stagione 2023/24, tant’è che il croato è rimasto a Milanello ad allenarsi in attesa di una nuova sistemazione.

Calciomercato Milan, Rebic verso il Besiktas