Crespo deluso su Okafor: “Tanto movimento e pochi gol. E su Pioli..”

Intervistato a “La Gazzetta dello Sport”, Hernan Crespo, ex attaccante di Milan e Inter, ha parlato del nuovo acquisto rossonero Noah Okafor. “Lo conosco bene, l’ho seguito in diverse partite. È un attaccante che fa molto movimento, capace di agire sia sull’esterno sia al centro. Però, diciamolo subito per evitare che i tifoso s’illudano, non è un classico centravanti e non ha nel DNA tantissimi gol”.

Crespo: “Okafor deve arrivare a doppia cifra”

Sulla serie A: “Non ha mai giocato nel campionato italiano che per gli attaccanti è il più duro del mondo e ve lo dice uno che l’ha provato sulla propria pelle, e sarei contento per il Milan se arrivasse a un bottino di dieci gol”.

Sugli acquisti: “Con questa politica, non dimentichiamolo, il Milan ha vinto lo scudetto nel 2022 ed è arrivato in semifinale di Champions nel 2023. Chi li conosceva Tomori e Kalulu, tanto per fare due nomi, prima che esplodessero nella stagione del tricolore? Nel calcio di oggi, che è sempre più basato sul collettivo, se non hai Mbappè o Haaland, che il Milan non si può permettere, si deve puntare sull’organizzazione di gioco e sull’aggressività”.

Su Pioli: “E fa bene perché se sei organizzato, sei fai pressing, se rubi il pallone in zona offensiva allora hai più probabilità di dare fastidio agli avversari. Pioli ha idee positive, lasciamolo lavorare in tranquillità. E magari farà di Okafor un numero uno”.