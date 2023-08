Calciomercato Milan, concorrenza per Ekitike | La situazione

In casa Milan continua la caccia all’attaccante che per questa stagione possa far rifiatare l’ormai 36enne Olivier Giroud, assicurando comunque costanza e gol. Gli occhi sono caduti su Hugo Ekitike, attaccante francese del Paris Saint-Germain, che arriverebbe solo in caso di partenza di Lorenzo Colombo che piace a molti club di Serie A più la Ternana in Serie B. Sul giocatore di proprietà del PSG ci sarebbe anche la Roma, da tempo ormai alla ricerca della punta da affiancare ad Andrea Belotti.