I rossoneri a caccia del grande nome in attacco

In queste ore si continua a lavorare ad un nuovo attaccante in casa Milan, visto che i rossoneri hanno bisogno di un’alternativa a Giroud considerato che non basta il solo Okafor.

E proprio per questo il club di Scaroni sta lavorando a diversi nomi, tra cui quello di Jovic, che è in uscita dalla Fiorentina e che secondo quanto riportato da Relevo potrebbe fare proprio al caso dei rossoneri.