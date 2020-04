Rinviata la sfida tra Caroline Wozanicki e Serena Williams

Il Covid-19 ha costretto tutti a rivedere i propri piani. Caroline Wozanicki, che dopo gli Australian Open aveva scelto di ritirarsi, adesso è stata costretta a rinviare il match d’addio che avrebbe dovuto giocare nella sua Copenaghen contro Serena Williams.

A dare la comunicazione è stata proprio Caroline Wozniacki attraverso il suo profilo Twitter. “Sono molto triste nel dover annunciare che la sfida contro Serena Williams è stata posticipata. La sicurezza e la salute di tutti sono le cose più importanti” il cinguettio dell’ex numero 1.

Hi Everyone! I am sad to announce that my final match against @serenawilliams has been postponed. The safety and health of everyone is most important! We will be rescheduling for a later date, and will let everyone know as soon as we have one confirmed! pic.twitter.com/RfgFztSYBr — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) April 7, 2020

La sfida-esibizione contro l’americana doveva essere per l’ex giocatrice danese l’ultimo atto della sua carriera. Un modo per salutare il suo pubblico e ringraziarlo per l’affetto dimostratole durante tutta la sua avventura nel circuito WTA.

Di fronte a lei non poteva che esserci Serena Williams, sua grande amica. Eppure, stringere legami duraturi durante la carriera non è propriamente cosa facile specialmente in uno sport individuale come quello del tennis.

Sold out

Aveva già raggiunto il tutto esaurito la Royal Arena di Copenaghen per la sfida tra Caroline e Serena in programma per il 18 maggio prossimo. Lo stop, o per lo meno il rinvio, dopo la scelta del tennis di fermarsi almeno fino a luglio con la cancellazione di Wimbledon, sembrava scontato.

La danese però ha voluto rassicurare anche tutti coloro che avevano già comprato il biglietto per assistere all’evento: “I vostri biglietti saranno validi per la nuova data. Nel frattempo mi raccomando state al sicuro“.