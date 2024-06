Croazia-Albania, probabili formazioni e dove vederla

Sia la Croazia che l’Albania hanno perso il primo match della fase a gironi di questo Europeo. La Nazionale croata non perde due partite di fila in un grande torneo da EURO 1996 mentre gli uomini di Sylvinho hanno perso tre delle quattro partite giocate agli Europei vincendone solo una. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV e Skygo mercoledì 19 giugno alle ore 15.

Probabili formazioni Croazia-Albania

CROAZIA (4-3-1-2): Livaković; Stanišić, Šutalo, Erlić, Gvardiol; Modrić, Brozović, Kovačić; Pasalic; Petković, Kramaric. All. Dalic

ALBANIA (4-4-1-1): Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asani, Asllani, Ramadani, Seferi; Bajrami; Broja. All. Sylvinho