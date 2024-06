Dimarco salta Croazia-Italia

Federico Dimarco salterà quasi sicuramente Croazia-Italia, sfida che andrà in scena lunedì sera a Lipsia. Il calciatore dell’Inter che ha rimediato una botta giovedì sera contro la Spagna quest’oggi non s’è allenato e quindi non potrebbe essere a disposizione per la sfida decisiva di lunedì contro la Croazia.