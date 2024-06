Croazia-Italia, probabili formazioni e dove vederla

Partita decisiva a Lipsia per le sorti dell’Europeo dell’Italia. Agli Azzurri basta un pareggio per qualificarsi agli ottavi come secondi del girone ma in caso di sconfitta contro la Croazia e contemporanea vittoria dell’Albania contro la Spagna, gli uomini di Luciano Spalletti sarebbero eliminati. Negli unici due incontri precedenti in un grande torneo internazionale, la Croazia ha battuto l’Italia 2-1 ai Mondiali del 2002 e pareggiato 1-1 ad EURO 2012, entrambe nella fase a gironi. Il match sarà visibile in diretta su RAI 1 e Sky e in streaming su Now TV, Skygo e Raiplay lunedì 24 giugno alle ore 21.

Probabili formazioni Croazia-Italia

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Kovacic, Modric; Pasalic, Sucic, Kramaric; Petkovic. Ct. Dalic

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian; Barella, Cristante, Fagioli; Chiesa, Retegui, El Shaarawy. Ct. Spalletti