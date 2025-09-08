Croazia-Montenegro, le probabili formazioni e dove vederla

Croazia e Montenegro si affrontano nella gara valevole per la qualificazione ai Mondiali del 2026: inserite nel girone L, le due Nazionali inseguono la Repubblica Ceca al primo posto del proprio raggruppamento. Dalic pensa a una difesa a 4 formata da Smolcic, Pongracic, Caleta-Car e Sosa, mentre a centrocampo dovrebbero esserci i neo-meneghini Luka Modric e Petar Sucic; in attacco spazio a Budimir supportato da Perisic, Kramaric e Pasalic. Il Montenegro risponde con una formazione a specchio, con Savic al centro della difesa e Krstovic, Adzic e Jankovic a supporto di Jovetic. La partita, in programma lunedì 8 settembre alle 20:45, verrà trasmessa su Sky; in streaming, sarà possibile seguirla su Sky Go e NOW.

Croazia-Montenegro, le probabili formazioni

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Smolcic, Pongracic, Caleta-Car, Sosa; Sucic, Modric; Perisic, Kramaric, Pasalic; Budimir. Allenatore: Zlatko Dalic.

MONTENEGRO (4-2-3-1): Petkovic; Vukcevic, Savic, Vujacic, Vukcevic; Brnovic, Bulatiovic; Adzic, Jankovic, Krstovic; Jovetic. Allenatore: Robert Prosinecki.