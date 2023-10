Croazia e Turchia si sfidano nel match valido per le qualificazioni a UEFA EURO 2024. Scontro al vertice nel gruppo D con le due squadre appaiate a contendersi il primato (i padroni di casa con una gara in meno). Nell’ultima uscita la Croazia ha sconfitto l’Armenia in trasferta, diversamente, la Turchia ha pareggiato contro la stessa Armenia in casa. Quella di questa sera sarà la prima sfida da CT della nazionale turca per il tecnico italiano, Vincenzo Montella. Nella gara d’andata gli uomini di Dalic si sono imposti sui turchi per 0-2, grazie alla doppietta di Mateo Kovacic. L’incontro sarà visibile all’interno del programma Diretta Gol Qualificazioni Euro 2024, in diretta sul canale Sky Sport Calcio, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Brozovic, Modric; Kramaric, Kovacic, Vlasic; Petkovic. Ct. Dalic.

TURCHIA (4-2-3-1): Gunok; Celik, Demiral, Soyuncu, Kadioglu; Kokcu, Ozcan; Under, Calhanoglu, Akturkoglu; Unal. Ct. Montella.