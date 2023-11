Turn over per Italiano in vista della trasferta di Leskovac contro il Čukarički. Il tecnico viola lancia il giovane Comuzzo, accanto a Milenkovic, al centro della difesa. Fascia affidato ad un altro baby, Pierozzi, insieme a Ranieri. Centrocampo a due con Maxime Lopez e Mandragora, alle spalle del trio sulla trequarti composto da Ikoné, Barak e Brekalo. In avanti Nzola preferito a Beltran.

Le probabili formazioni:

CUKARICKI (4-2-3-1): Belic; Rogan, Vranjes, Kovacevic, Tosic; Stankovic, Sissoko; Ivanovic, Miladinovic, Adzic; Adetunji. All. Matic.

FIORENTINA (4-2-3-1):Christensen; Pierozzi, Milenkovic, Comuzzo, Ranieri; Maxime Lopez, Mandragora; Ikone, Barak, Brekalo; Nzola. All. Italiano.