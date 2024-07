Dalla Croazia: fatta per Sucic al Como | Società e allenatore pensano in grande

E’ uscita in questi minuti una notizia importante che riguarda il Como. Oltre all’interesse per un giocatore di livello internazionale come Varane e dopo l’acquisto del “Gallo” Belotti, adesso dalla Croazia arrivano voci dell’imminente acquisto da parte dei comaschi di Petar Sucic, della Dinamo Zagabria, per una cifra intorno agli 8 milioni. Un colpo importante e futurinile per la squadra di Fabregas, a testimonianza di un’ambizione alta.

Sucic al Como, dalla Croazia parlano di operazione chiusa | Sarebbe un gran colpo per Fabregas

Sucic è un centrocampista fisico e di qualità messosi in mostra quest’anno nel campionato croato, classe 2003 che ha molti estimatori in giro per l’Europa. Il Como è riuscito ad anticipare tutti per lui e ad accaparrarselo per 8 milioni di euro.

Fabregas insieme alla dirigenza sta lavorando per rendere il Como competitivo da subito, perché no, magari per un posto in Europa e l’idea Sucic testimonia la grande ambizione di questo club.