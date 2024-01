Dalla Francia: “Psg su Llorente” | Intanto Mourinho aspetta rinforzi in difesa

Nuovi problemi in casa giallorossa per quanto riguarda il pacchetto difensivo di Josè Mourinho

Visto l’infortunio di Skriniar, il Psg è alla ricerca di un difensore per il finale di stagione, che vedrà impegnata la squadra di Luis Enrique su più fronti.

Calciomercato Roma, il PSG piomba su Llorente

E proprio per questo secondo quanto riportato da Footmercato, il club francese starebbe pensando a Diego Llorente, difensore centrale della Roma ma di proprietà del Leeds che proprio con la squadra inglese ha un contratto in scadenza fino al 2026. Luis Enrique, tecnico spagnolo del club francese conosce benissimo il calciatore avendolo già allenato in passato. I giallorossi intanto devono fare i conti con le tante assenze, con Josè Mourinho che aspetta l’ultimo rinforzo in difesa.