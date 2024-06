Dalla Germania: “Oaktree disposta a cedere Calhanoglu per una cifra top” | Tutti i dettagli della trattativa

I rumori delle ultime ore non fanno stare tranquilli i tifosi dell’Inter. Come è noto, il Bayern Monaco ha messo nel mirino Hakan Calhanoglu, centrocampista e pilastro di Inzaghi, che però il nuovo fondo Oaktree vuole cedere di fronte ad una grande offerta visto che i bavaresi sarebbe disposti a offrire al calciatore turco un quadriennale da 8 milioni di euro, cifra fuori mercato per le casse nerazzurro.

Il Bayern Monaco vuole Calhanogu | Quadriennale da capogiro

Questo è quanto riportato dalla Bild che prescisa anche: “La proprietà del club nerazzurro Oaktree, contrariamente alla direzione sportiva, sarebbero molto disposti a venderlo per una cifra interessante”.