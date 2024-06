Inter, ansia per Calhanoglu: i nerazzurri lo ritengono incedibile | La situazione

In casa Inter c’è fermento sulla situazione che si potrebbe creare attorno a Calhanoglu. Il Bayern Monaco sembra fare sul serio sul centrocampista turco considerate le difficoltà ad arrivare a Palhinha del Fulham, ma i nerazzurri lo ritengono incedibile a meno di una cifra irrinunciabile come riferisce Sky Sport. I bavaresi ancora non hanno avanzato proposte ufficiali, ma l’Inter dalla sua parte vorrebbe una somma che arriverebbe ai 70 milioni di euro. La dirigenza tedesca la ritiene troppo elevata anche se potrebbe sedersi al tavolo a una cifra di 60 milioni di euro. Dall’altra parte i nerazzurri sono infastiditi dalla situazione, secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport in cui Calhanoglu avrebbe intenzione di chiedere un aumento di ingaggio sulla scia del rinnovo di Lautaro a 9 milioni, anche se il turco ha rinnovato lo scorso anno e già percepisce 7 milioni di euro a stagione fino al 2027. Per l’Inter non si discute, è un secco no, considerando anche che il rinnovo di Calhanoglu era arrivato a cifre superiori rispetto a ciò che è stato fatto con Barella quest’anno.

Inter, le eventuali alternative a Calhanoglu: piace Khephren Thuram

L’Inter non vuole trovarsi impreparata ad eventualità non piacevoli sul futuro di Calhanoglu. Proprio per questo la dirigenza sta sondando il profilo di Khephren Thuram fratello di Marcus, che sicuramente potrebbe mettere una buona parola. Sul centrocampista però ha avviato i contatti la Juventus come scrive la Gazzetta dello Sport. Nell’eventualità dovesse arrivare una grande offerta dal Bayern Monaco per il suo talento più grande a centrocampo, i nerazzurri starebbero pensando proprio a questa soluzione in famiglia. Per quanto riguarda le altre situazioni di mercato, la lunga trattativa per Josep Martinez potrebbe portare alla totale assenza di contropartite, con Oristanio che preferirebbe accettare il Venezia rispetto al Genoa, e i nerazzurri che dovrebbero formulare un offerta solo cash ma inferiore a quanto pattuito in precedenza da destinare ai liguri.

Inter, Correa contatti con il River plate. Si segue Ndoye come sostituto di Dumfries

L’Inter è anche concentrata sulle cessioni, con Correa che dovrà essere piazzato. Piace in Argentina e con il River Plate sono stati intensificati i contatti come scrive la Gazzetta dello Sport. L’attaccante dopo il prestito al Marsiglia vuole tornare nel suo paese d’origine. Situazione diversa invece sull’esterno offensivo con Ndoye che rimane il favorito per sostituire l’eventuale cessione di Dumfries, ancora da capire lo scenario sul rinnovo di contratto dell’olandese in cui il tutto sarà più chiaro dopo l’Europeo.