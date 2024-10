Dalla Turchia: il Galatasaray non molla Dybala | Nuovo viaggio a Roma dei dirigenti durante la sosta

Sirene turche per Paulo Dybala. Il Galatasaray non molla l'argentino ed è pronto a spedire a Roma emissari per trattare durante questa sosta nazionali.

Sirene turche per Paulo Dybala, il cui rapporto col popolo giallorosso sembra essersi un po’ incrinato nelle ultime settimane per via di assenze dal campo non giustificate da alcuna lesione muscolare. Per questo, come già nell’estate scorsa, la cessione dell’argentino non è impossibile, nonostante un contratto molto oneroso e una situazione fisica non ottimale. A pensarci è il Galatasaray, a cui piace molto pescare dalla serie A, e che vorrebbe completare il proprio attacco, o a gennaio o nella prossima estate, con il numero 21 argentino, in un tridente show con Mertens e Icardi (e, forse, Osimhen).

Emissari del Galatasaray a Roma durante la sosta | Il club turco prova l’assalto a Paulo Dybala

Durante questa sosta, secondo fonti turche, sarebbe pronto un nuovo assalto della squadra di Istanbul. Secondo le indiscrezioni, infatti, nei prossimi giorni una delegazione del club turco sarà in Italia per incontrare la Roma. Il contratto dell’argentino scade al termine della stagione, con una clausola di rinnovo in ballo, ma già nei mesi scorsi Dybala si era informato con Icardi riguardo il Galatasaray che da tempo ha messo l’argentino nel mirino.