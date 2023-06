Dalla Turchia: “Torreira-Lazio, chiusura imminente”

Il centrocampista ad un passo dal ritorno in Italia

Lucas Torreira torna ad essere la primissima scelta per il mercato della Lazio. Oltre al nome di Berardi, il centrocampista ex Fiorentina e Arsenal, è considerato da Sarri uno degli acquisti che potrebbe cambiare le carte in tavola del reparto di mezzo della Lazio.

Calciomercato Lazio, Sarri aspetta Torreira

Secondo quanto riportato dalla Turchia infatti il calciatore del Galatasaray e compagno di Zaniolo, Mertens e Icardi, sarebbe vicinissimo al passaggio in biancoceleste per 8 milioni di euro più 2 di bonus, con il benestare di Sarri, che ora aspetta di capire le dinamiche legate a Luis Alberto e Milinkovic-Savic, che potrebbe lasciare anticipatamente la Lazio.