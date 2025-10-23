Dallinga trascina il Bologna in Europa. Steaua battuto 1-2

Il Bologna vince meritatamente sul campo della Steaua Bucarest con un super Dallinga che al 9′ serve l’assist per Odgaard e tre minuti dopo insacca in porta facilmente sulla respinta di Tarnovanu. I rossoblu creano tanto ma al 54′ accorcia per i padroni di casa Birligea. Il Bologna sale a quota 4 con questa vittoria dopo il pareggio interno col Friburgo.
Tabellino del match
Reti: 9′ Odgaard, 12′ Dallinga, 54′ Birligea
FCSB (4-2-3-1): Tarnovanu; Pantea, Siyabonga, Lixandru, Radunovic; Alhassan, Şut (46′ Tanase); Miculescu, Olaru (86′ Politic), Cisotti (46′ Bîrligea); Thiam (64′ Popescu). All. Charalampous
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea (67′ Holm), Heggem (46′ Vitik), Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Moro (77′ Ferguson); Orsolini (85′ Bernardeschi), Odgaard, Rowe (46′ Cambiaghi); Dallinga. All. Italiano
Ammoniti: 16′ Heggem, 26′ Rowe, 28′ Miculescu, 40′ Odgaard, 68′ Cambiaghi, 76′ Skorupski, 87′ Popescu, 91′ Radunovic