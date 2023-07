Dall’Olanda: “Onana vicino allo United” | I dettagli

Calciomercato Inter, Onana vicino al Manchester United

Si avvicina sempre di più il passaggio di André Onana al Manchester United. Secondo quanto riporta il quotidiano De Telegraaf, il club inglese e il portiere camerunense avrebbero trovato già un accordo di massima sul contratto. Ora, i Red Devils trattano con il club nerazzurro, ma le parti sarebbero vicine.

Onana, le cifre e il contratto

Dunque, per il quotidiano olandese, Onana passerà al Manchester Uniter per 55 milioni di euro. Con i Red Devils, il portiere, firmerà un contratto per cinque stagione, oppure firmare per quattro anni con opzione per un altra stagione. Onana sarà allenato nuovamente da Ten Hag, suo tecnico durante il periodo all’Ajax.