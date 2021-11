Calciomercato, Mourinho ha chiesto il portoghese | La trattativa

Dalot in arrivo a gennaio, la Roma tratta per il portoghese

E’ il portoghese Diogo Dalot l’obiettivo della Roma per rinforzare gli esterni. Il calciatore, già allenato da Mourinho a Manchester, obiettivo dei giallorossi per gennaio. Si parla di 1,5 milioni per il prestito e riscatto obbligatorio a 15 milioni, trattativa in evoluzione e fumata bianca vicina.

Dalot già conosce la Serie A, ha vestito la maglia del Milan. Un ritorno in Serie A è gradito dal giocatore, ritrovare Mourinho l’obiettivo del giocatore. Lo special one punta sul portoghese, occasione giusta per rinforzare la Roma? Mou dice si.