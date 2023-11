Lo Spezia ha scelto Luca D’Angelo

Lo Spezia ha scelto Luca D’Angelo come successore di Alvini, mancherebbe solamente il via libera di Platek. Per l’imprenditore americano si tratterebbe del terzo allenatore sotto contratto dopo Gotti ed il quasi esonerato Alvini.

D’Angelo avrebbe accettato un contratto di 18 mesi con opzione, con stipendio che si aggirerebbe intorno ai 400 mila euro all’anno.

Luca D’Angelo porterebbe a La Spezia i collaboratori Riccardo Taddei, Marco Greco, Giuseppe Leonetti e Stefano Cappelli, non prima di aver rescisso il proprio contratto con il Pisa.