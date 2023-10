Danimarca in campo contro il Kazakistan nella gara di qualificazioni a UEFA Euro 2024. Formazione danese costretta a vincere per evitare sorprese nell’avvincente girone che li vede posizionati al secondo posto, davanti a Finlandia e Kazakistan distanti di una lunghezza, a pari punti con la Slovenia. La gara d’andata, disputata lo scorso marzo, è terminata per 3-2 per i kazaki. Il match, in programma questa sera alle 20.45, sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Calcio, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Kristensen, Christensen, Andersen, Maehle; Norgaard, Hojbjerg; Skov, Eriksen, Lindstrom; Hojlund. CT. Hjulmand.

KAZAKISTAN (3-4-2-1): Shatskiy; Bystrov, Alip, Marochkin; Tapalov, Tagybergen, Beysebekov, Dosmagambetov; Zaynutdinov, Orazov; Samorodov. CT. Adiev.