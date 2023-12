Durante la cerimonia della Campagna Felix, Aurelio De Laurentiis ha annunciato in anteprima il rinnovo di Osimhen che arriverà nelle prossime ore e la questione legata a Kvaratskhelia e allo stadio partenopeo.

ADL: “Osimhen rinnova”

Queste le sue parole riprese da Gianlucadimarzio.com: “Per Osimhen siamo alla firma che era in sospeso da questa estate. Kvara? Che c’entra, ha ancora quattro anni… Voi piangete sempre su un morto che non c’è”. Poi sul capitolo stadio ha risposto: “Sento dire ‘Lui ha presentato un progetto che però è stato rigettato’. Ma non è vero: io ho presentato un progetto che è stato ‘non studiato’. Loro si sono messi lì a vedere 41500 spettatori, visto che noi ne abbiamo una media di 32000 all’anno, e lo Juventus Stadium è 40000 scarsi, 39900 mi pare, è stato detto da uno che voleva fare il Masaniello che lo stadio deve essere un fatto popolare, e che dovrebbe essere fatto da 55-60mila. Ma va benissimo, quando loro dicono che lo stadio deve essere a disposizione del popolo, allora io dico che andrebbe fatto l’azionariato pubblico. Perché quando io devo tirare fuori poi 70 milioni per Osimhen, chi li tira fuori?”