De Laurentiis pronto al cambio in panchina | Calzona domani a Napoli?

Dopo i risultati deludenti nelle ultime gare, compreso l’ultimo pareggio di sabato pomeriggio contro il Genoa, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è pronto a cambiare di nuovo la guida tecnica dei partenopei.

Calzona-Napoli, la Slovacchia ha dato l’ok

Il presidente della federazione Slovacca Frantisek Laurinec stanno definendo gli ultimi colloqui con vice presidente e responsabili delle nazionali per cercare di liberarlo fino a giugno. Poi il Napoli se volesse tenerlo anche per la prossima stagione dovrà pagare una clausola. Intanto De Laurentiis ha lasciato l’Hotel Britannique ma non si è ancora fatto vedere dalle parti di Castel Volturno, sintomo che le decisioni ufficiali ancora non sono state prese.