De Rossi: “Il Brighton è una squadra di ragazzi affamati. In certe partite l’esperienza e il nome non bastano per passare il turno”

Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della sfida tra Roma e Brighton.

De Rossi: “Ho scelto la formazione in base all’avversario”

Ha scelto la formula più rassicurante?

“Ho scelto la formazione tipo che stiamo usando di solito, cercando di cambiare il meno possibile. Ci stiamo trovando bene, è una scelta anche legata alle caratteristiche dei nostri avversari, come sempre”.

L’esperienza di questi ragazzi è un valore aggiunto?

“Vediamo, se faremo una partita tecnica e di testa, potrebbe essere un fattore in più. Non basta l’esperienza o il nome per passare il turno. Il Brighton è una squadra di ragazzi affamati, vanno a giocare con le big inglesi e fanno anche risultato delle volte. Se pensiamo che l’esperienza possa bastare per passare il turno ci sbagliamo”.

La Premier è più allenante dal punto di vista del ritmo?

“Non lo so, non ci ho mai giocato. Sento dire che lo è, è un banco di prova anche contro le ultime ma lo è anche qui in Italia. Ogni campionato ha la sua peculiarità. Noi arriveremo pronti a prescindere dalle squadre che incontreremo la domenica per le gare di giovedì”.