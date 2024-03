Decisivi gli errori di Wendell e Galeno: l’Arsenal vince ai calci di rigore (4-2 d.c.r)

Sbagliano Wendell e Galeno: Gunners ai quarti

Alla rete di Galeno, arrivata nei minuti finali della gara d’andata al Dragão, risponde prontamente l’Arsenal con Trossard. Il belga, bravo a capitalizzare un passaggio verticale di Ødegaard, non lascia scampo a Diogo Costa e riporta il computo totale in pari. Nessuna delle due squadre riesce ad avere la meglio e si decide ai calci di rigore. Decisivi gli errore dal dischetto di Wendell e Galeno per il Porto, entrambi parati da Raya. Passa l’Arsenal e torna ai quarti dopo 14 anni.

Arsenal-Porto, risultato e tabellino

4-2 d.c.r

Reti: 41′ Trossard (A)

Rigori: Ødegaard – gol (A); Pepé – gol (P); Havertz – gol (A); Wendell – sbagliato (P); Saka – gol (A); Grujic – gol (P); Rice – gol (A); Galeno – sbagliato (P)

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhaes, Kiwior (106′ Zinchenko); Ødegaard, Rice, Jorginho (83′ Gabriel Jesus); Saka, Havertz, Trossard (106′ Nketiah). All. Arteta.

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Mario (85′ Sanchez), Pepe, Otavio, Wendell; Nico Gonzalez (101′ Eustaquio), Varela (97′ Grujic); F. Conceiçao (101′ Borges), Pepé, Galeno; Evanilson (88′ Taremi). All. Conceiçao.