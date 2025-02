Derby della Madonnina, le ultime sulle formazioni di Milan e Inter

Milan – Inter, il derby dei derby. I rossoneri di Conceicao sperano di allungare la mini serie positiva nei derby, di fronte un’Inter con un unico obiettivo, vincere per riscattare il derby perso a Riad ma soprattutto per metter pressione alla capolista Napoli, con lo scudetto obiettivo dei nerazzurri. Un derby da non perdere.

Probabili formazioni di Milan e Inter

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Bennacer, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceiçao.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.