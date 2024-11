Derby della Mole: Juventus e Torino Pronte alla Sfida all’Allianz Stadium

Il Derby della Mole tra Juventus e Torino, in programma sabato 9 novembre 2024 alle 20:45 all’Allianz Stadium, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione calcistica italiana. Questo incontro, valido per la 12ª giornata di Serie A, non è solo una sfida cittadina, ma un confronto che spesso ha influenzato le dinamiche del campionato.

Stato di Forma delle Squadre

La Juventus arriva a questo derby con una serie di prestazioni altalenanti, occupando la sesta posizione nella classifica della Serie A . La squadra allenata da Thiago Motta ha mostrato dei limiti difensivi dopo l’infortunio di Bremer, con Vlahovic che vive di alti e bassi con 6 gol nelle prime 11 partite. L’Allianz Stadium si conferma un fortino difficile da espugnare, anche se i bianconeri hanno raccolto maggiormente in trasferta rispetto alle partite in casa dove ha collezionato ben 4 pareggi su 6 incontri.

Il Torino, guidato da Paolo Vanoli, sta vivendo una stagione altalenante. Un ottimo inizio di stagione ma poi 4 sconfitte nelle ultime 5 partite con una difesa che subisce tanti più gol rispetto alla scorsa stagione e un attacco primo del suo bomber colombiano Zapata che si è infortunato qualche settimana fa finendo con largo anticipo la stagione 2024/2025. Attualmente, il Torino si trova a metà classifica, con l’obiettivo di risalire posizioni e avvicinarsi alla zona europea.

Precedenti e Statistiche

Nei precedenti recenti, la Juventus ha spesso avuto la meglio nel derby. Negli ultimi 10 incontri di Serie A, i bianconeri hanno ottenuto sette vittorie, tre pareggi e zero sconfitte. Tuttavia, i derby sono noti per la loro imprevedibilità, e il Torino cercherà di invertire la tendenza negativa.

Giocatori Chiave

Per la Juventus, oltre al già citato Vlahovic, ci si aspettano i contributi di Koopmeiners .In difesa, l’esperienza di Danilo e Kalulu saranno cruciali per mantenere la solidità del reparto arretrato.

Nel Torino, oltre a Sanabria, attenzione a Nikola Vlasic, il trequartista croato che può essere decisivo con le sue giocate tra le linee. In difesa, Coco dovrà guidare il reparto con autorità per arginare le offensive bianconere evitando gli errori difensivi manifestate contro Cagliari, Roma e Fiorentina.

Aspetti Tattici

Thiago Motta potrebbe optare per un 4-2-3-1 sfruttando la velocità degli esterni, Conceicao in particolare, e la presenza fisica di Vlahovic al centro dell’attacco. Vanoli potrebbe schierare un 3-4-2-1, cercando di pressare alto e sfruttare le ripartenze con Adams, in dubbio per un problema muscolare, e Sanabria.

Quote e Pronostici