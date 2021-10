Derby Milan-Inter per il calciatore della Lazio

Derby Milan-Inter anche sul calciomercato, nel mirino il biancoceleste

Sia Milan che Inter sono alla ricerca di un rinforzo per il reparto difensivo, il calciomercato si infiamma. Nelle ultime ore si è tornati a parlare del possibile approdo in una delle due milanesi del biancoceleste Luiz Felipe. Il difensore della Lazio è in scadenza nel 2022, tra pochi mesi potrebbe quindi firmare a zero per un altro club. Milan e Inter ci pensano, la Lazio potrebbe accontentarsi di una cifra low cost per lasciar partire il centrale, evitando di vederlo andar via a zero.