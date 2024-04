Derby scudetto, l’Inter vuole scrivere la storia sulle spalle del “tifoso” Dimarco

E’ il primo “championship point”, per usare il gergo tennistico, per l’Inter di Simone Inzaghi in questa stagione. La squadra nerazzurra, come ormai tutti sanno, ha la possibilità, stasera, nel derby, di vincere il 20° scudetto della sua storia e di guadagnarsi la seconda stella proprio davanti alla rivale di sempre, il Milan. Ma c’è qualcuno nella squadra nerazzurra che sente più degli altri questa partita, per gli anni dell’infanzia trascorsi in Curva Nord, tra quelli che ora sono diventati i suoi tifosi. E’ Federico Dimarco, che ha la possibilità stasera di entrare nella storia della squadra che ha sempre tifato, sin da quando era bambino.

Dimarco su e giù sulla sinistra per far male al Milan e portare in paradiso l’Inter

E possiamo solo immaginare le emozioni dell’esterno italiano nella giornata di oggi, pronto a macinare chilometri sulla fascia che quest’anno è stata quasi sempre di sua proprietà nel ruolo in cui è stato, senza alcun dubbio, il miglior interprete della stagione. Per l’Inter questo è il primo colpo a disposizione per prendersi il tricolore e mettersi la seconda stella sul petto, quindi la pressione sulla squadra di Inzaghi è minima; ma è massima invece la voglia di scrivere una pagina di storia indimenticabile, per tutti i ragazzi che come Federico Dimarco sono nati con lo stemma nerazzurro sul petto. L’Inter, sulle spalle del suo tifoso in campo, è pronta a regalare questo sogno alla propria tifoseria e portarla in paradiso, in una splendida serata di fine Aprile.