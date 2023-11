Gigi Di Biagio, ex allenatore della U21 dell’Italia ha detto la sua in vista dello scontro diretto tra Juve e Inter del prossimo 26 novembre.

Di Biagio su Juve-Inter

Queste le sue parole a Sportitalia: “Due squadre che stanno in forma e stanno passando un ottimo momento. La Juve ha ritrovato fiducia dopo un periodo così così. L’Inter sta benissimo. Aspettiamoci una bella partita, in partita secca come dice Allegri può succedere di tutto. Sul campionato l’Inter per tante ragioni la vedo un po’ meglio. Juve seconda? E’ tanto tempo che non si trovava in quella posizione, di conseguenza sarà una partita molto interessante. Penso che l’Inter oggi abbia qualcosa in più. Però complimenti alla Juve per quel che sta facendo. Si parla di gioco o bel gioco e c’è da migliorare, ma quel che sta facendo Max è sotto gli occhi di tutti”.