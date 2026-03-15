Diavolo rispedito all’Inferno. Isaksen fa godere l’Inter. Finisce 1-0 all’Olimpico

Lazio da urlo, Milan sconfitto

Il Milan senza Rabiot è tutt’altra squadra, e questa sera all’Olimpico contro la Lazio lo si è notato, le geometrie del centrocampista francese sono indispensabili per la squadra di Allegri, che con la sconfitta di questa sera vede allontanarsi anche se di poco l’Inter. Leao evanescente sostituito nella ripresa, giocatore che ad oggi è un minus per l’attacco rossonero. La Lazio ha dato tutto davanti al suo pubblico, e da qui in poi affronterà le partite casalinghe senza tifosi

LA PARTITA

Il Milan sembra controllare il gioco, ci prova subito Estupinan il cui colpo di testa finisce di poco a lato, poi è la volta della Lazio con Taylor il cui tiro scheggia la traversa. Al 27′ il vantaggio della squadra di casa con Isaksen che con un tiro in diagonale batte Maignan. Daniel Maldini in contropiede potrebbe raddoppiare ma il suo tiro termina debolmente tra le braccia di Maignan.

Nella ripresa ci provano Pulisic e Fofana, ma Motta è sempre attento. Al 75′ Athekame segna per i rossoneri, ma l’arbitro Guida annulla a causa di un fallo di mano. All’82’ Luka Modric evita un difensore dopo aver ricevuto palla, avanza e va alla conclusione. Il pallone si alza di un soffio alla fine e termina alto. Nel recupero ci prova Jashari, ma il diagonale finisce sul fondo.

IL TABELLINO

Lazio-Milan 1-0

LAZIO: Motta E., Marusic A., Gila M., Provstgaard O., Tavares N., Dele-Bashiru F., Patric, Taylor K., Isaksen G. (dal 22′ st Pedro), Maldini D. (dal 22′ st Dia B.), Zaccagni M. (dal 38′ st Cancellieri M.). A disposizione: Belahyane R., Cancellieri M., Dia B., Furlanetto A., Giacomone G., Hysaj E., Lazzari M., Noslin T., Pedro, Pellegrini Lu., Przyborek A., Ratkov P. Allenatore: Sarri M..

MILAN: Maignan M., Tomori F. (dal 12′ st Athekame Z.), De Winter K., Pavlovic S., Saelemaekers A. (dal 40′ st Ricci S.), Fofana Y. (dal 21′ st Nkunku C.), Modric L., Jashari A., Estupinan P. (dal 12′ st Bartesaghi D.), Leao R. (dal 21′ st Fullkrug N.), Pulisic C.. A disposizione: Athekame Z., Bartesaghi D., Fullkrug N., Nkunku C., Odogu D., Pittarella M., Ricci S., Terracciano P. Allenatore: Allegri M..

Reti: al 26′ pt Isaksen G. (Lazio) .

Ammonizioni: al 25′ st Motta E. (Lazio), al 36′ st Tavares N. (Lazio) al 10′ st Estupinan P. (Milan).