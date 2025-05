Dietrofront Conte, parla Lukaku: “Farei di tutto per farlo restare”

Intervenuto alla RAI, Romelu Lukaku, fresco campione d’Italia, ha parlato del futuro di Antonio Conte, dopo i rumors che lo vogliono alla Juventus.

Lukaku su Conte: “C’è un rapporto di amore tra me e lui”

Queste le sue parole: “Quando Conte mi chiamò? La chiamata è durata 15 secondi, quando ho visto il suo numero ho subito capito. Ho dovuto aspettare due giornate prima di giocare e quello mi ha dato fastidio. Possiamo essere molto contenti, c’è un rapporto di amore tra me e Conte, lo abbiamo seguito. Il mio futuro? Ho un contratto di tre anni col Napoli, farei di tutto per far restare qui Conte”.