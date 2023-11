Nella dodicesima brillano Dimarco e Sansone mentre falliscono Lukaku ed Immobile

Dodicesima giornata con poche reti e penuria di bonus da parte dei giocatori più attesi. A fare la differenza sono quindi state le sorprese o quegli elementi poco considerati ad inizio campionato che si stanno invece trasformando in veri e propri big; tra i primi certamente va annoverato Thorstvedt mentre tra i secondi ovviamente Colpani. Brutte notizie invece tra i big tra i quali vanno a braccetto i centravanti capitolini Immobile e Lukaku. Vediamo ruolo per ruolo com’è andata nel dettaglio.

PORTIERI – Mantiene la porta inviolata e sfodera un paio d’interventi fondamentali per la straordinaria vittoria dell’Empoli al Maradona; tutto questo vale per Berisha un 7,5 che lo elegge a miglior portiere della dodicesima giornata. Stessa votazione ma con due reti sul groppone per Ochoa che chiude quindi a 5,5. Alle spalle di Berisha per il fantacalcio si piazzano quindi Martinez del Genoa, il solito Sommer e Rui Patricio, tutti con un bel 6,5 di media. Dietro la lavagna per una volta va Skorupski, penalizzato dai due gol incassati, che chiude con la fantamedia del 4 al pari di Scuffet, Falcone e Consigli.

DIFENSORI – La conclusione finita in porta da distanza siderale fa di Dimarco il miglior difensore della settimana con il suo 10,5. Mezzo punto in meno per l’ottimo Dragusin ed i bianconeri Bremer e Rugani (10). A livello prestazionale, ma senza bonus, molto bene anche Ebosele dell’Udinese con il suo 7 pieno in pagella. Giornata negativa per l’atalantino Hateboer, peggiore del turno con il suo 4 generato da una prestazione non certo gratificante (4,5) peggiorata ulteriormente dall’ammonizione. Tra gli innumerevoli difensori bocciati con un secco 5 in pagella evidenziamo Okoli e Monterisi del Frosinone, Parisi della Fiorentina e Thiaw del Milan.

CENTROCAMPISTI – E’ naturalmente Thorstvedt con la sua doppietta il miglior centrocampista della dodicesima giornata per il Fantacalcio. Il 13 di fantamedia non frutta milioni ma la leadership assoluta del turno al calciatore norvegese del Sassuolo. Secondo posto per Bonaventura che prende 10 ma “penalizzato” dall’ammonizione. 10 netto anche per Ederson, Kovalenko, Calhanoglu, Reijnders, Ilic, Colpani e Walace! Si fermano ad 8 Tchaouna e Samardzic che abbinano un assist al loro 7 in pagella. Il milanista Musah risulta il peggiore a centrocampo con il suo 4. Poco “meglio” Saelemaekers, Cajuste e Gineitis, tutti con 4,5.

ATTACCANTI – In avanti regna Sansone che infila un gol ed un assit pur entrando a partita in corsa. Per lui un 12 finale di tutto rispetto. Toccano quota 10 grazie ad una rete Zirkzee, Banda e Dia. Molto male ancora Success che stavolta fallisce un calcio di rigore e raggiunge il 2,5 di media. Tra le numerose insufficienze segnaliamo Muriel, Krstovic, Raspadori, tutti con 5, ma anche Immobile e Lukaku che ci arrivano rimediando un cartellino giallo.