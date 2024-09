Dinamo Kiev-Lazio, le scelte di Shovkovsky e Baroni

Potrebbero essere queste le scelte di Shovkovsky e Baroni in vista della sfida di questa sera ad Amburgo. Tanti i cambi per l’ex Hellas, a cominciare da Pellegrini, Vecino, Tchaouna, Pedro e Noslin anche in vista della trasferta di Torino di domenica prossima.

Dinamo Kiev-Lazio, le probabili formazioni:

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Karavaev, Mykhavko, Ceballos, Dubinchak; Shaparenko, Brazhko, Buyalskyi; Yarmolenko, Kabaev; Vanat . All. Shovkovsky.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic; Patric, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Noslin. All. Baroni.