Dinamo Kiev-Lazio, probabili formazioni e dove vederla

Parte ad Amburgo la nuova avventura in Europa League della squadra di Baroni, che domani sera alle ore 21 e in onda su Sky affronterà la Dinamo Kiev. Tanto turnover per i biancocelesti, a cominciare da Patric, Pellegrini, Vecino, Dele-Bashiru e Pedro.

Dinamo Kiev-Lazio, le probabili formazioni:

Dinamo Kiev (4-2-3-1): Bushchan; Tymchyk, Ceballos, Mykhavko, Vivcharenko; Brazhko, Shaparenko; Yarmolenko, Buyakskyy, Kabaev; Vanat. All. Shovkovsky.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Vecino; Tchaouna, Dele-Bashiru, Zaccagni; Pedro. All.: Baroni