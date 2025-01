Dinamo Zagabria – Milan (2-1). Il diavolo affonda al Maksimir

Il Milan affonda a Zagabria e dice addio alle prime otto posizioni che le avrebbero dato l’opportunità di non giocare il turno di playoff. I rossoneri giocano buona parte della partita in dieci uomini a causa dell’espulsione di Musah per doppia ammonizione. Va in vantaggio la Dinamo con Baturima, nella ripresa pareggia il solito generoso Pulisic, prima della rete decisiva di Pjaca con un bel diagonale.

Il tabellino

Dinamo Zagabria – Milan 2-1

DINAMO ZAGABRIA (3-5-2): Nevistić; Torrente, Théophile-Catherine, Mmaee; Pierre-Gabriel, Baturina, Ademi (dal 24′ st Rog), Mišić, Pjaca; (dal 24′ st Ristowsi) Stojković (dal 27′ st Córdoba), Kulenović. A disposizione.: Filipović, Zagorac; Jakirović, Mikić, Pavić, Ćutuk, Hoxha, Mbuku, Špikić. Allenatore.: Cannavaro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović, Hernández; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leão; Morata. A disposizione.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Terracciano; Bennacer; Abraham, Camarda, Chukwueze, Okafor. Allenatore.: Conceição.

Reti: al 19′ pt Baturima, 53′ Pulisic, 60′ Pjaca

Ammonizioni: Musah, Pulisic, Pjaca, Nevistic

Espulsioni: Musah per doppia ammonizione