Europei, diretta Italia-Galles ore 18: dove vederla in tv Gli azzurri, dopo le vittorie contro Turchia e Svizzera, si giocano il primato nel gruppo A contro l'undici di Page. Ecco le probabili formazioni

Diretta Live – Europei, Italia-Galles

L’Italia di Roberto Mancini mette a segno un nuovo record. Gli azzurri chiudono la fase a gironi con tre vittorie su tre senza subire nessun gol. Un vero portento questa Nazionale che adesso affronterà gli ottavi sabato prossimo, 26 giugno 2021. Ancora da definire l’avversario. Complimenti agli Azzurri.

– SECONDO TEMPO –

90’+3′ Finisce qui. L’Italia chiude con tre vittorie su tre, senza subire nessun gol. Agli ottavi di finale a punteggio pieno

90’+2′ Ancora azzurri alla ricerca del gol, avanti con Chiesa

90’+1′ Italia tutta nella trequarti del Galles. Occasione per Belotti che però viene atterrato in area. L’arbitro fa continuare il gioco

90′ Saranno 3 i minuti di recupero per Italia-Galles

89′ Cambio in porta: Mancini decide di mandare Donnarumma in panchina e Sirigu prende il suo posto tra i pali

88′ Occasione per Belotti, ma Ward gli nega la gioia del gol

87′ Anche Mancini fa un nuovo cambio: rientra Pessina in panchina, spazio a Castrovilli

85′ Un po’ di forze nuove inserite da Giggs: fuori Bale, dentro Brooks; non solo Williams viene sostituito da Davies; mentre Levitt prende il posto di Allen

STATISTICHE: A 10 minuti dalla fine il possesso palla dell’Italia è di 60% contro il 40% del Galles

83′ Angolo per l’Italia, il Galles controlla bene. Altro angolo per gli azzurri. Ci provano ma la difesa non lascia passare

79′ Giallo per Chris Gunter

78′ Punizione dalla media distanza per Galles, il pallone viene messo in mezzo ma è intercettato da uno dei difensori

76′ Occasione per la formazione di Giggs con Bale. Donnarumma non si fa trovare impreparato

75′ Doppio cambio per l’Italia: Cristante per Jorginho e Raspadori per Bernardeschi

74′ Cambio tra le file del Galles: esce James ed entra Wilson

72′ Angolo per l’Italia. Il Galles non regala occasione

71′ Galles in avanti. L’Italia manda in rimessa laterale

69′ Emerson spreca un’occasione d’oro. Riceve un assist all’interno dell’area ma il suo tiro, centrale, viene brillantemente bloccato. Grande intervento. Italia sta per battere un calcio d’angolo.

67′ Ancora la formazione di Mancini verso la porta avversaria. Nulla di fatto. Risultato invariato

STATISTICHE: In questa prima parte del secondo tempo l’Italia ha effettuato 5 tiri, di questi 2 erano verso la porta. Zero tiri per il Galles

65′ Angolo per l’Italia. Palla fuori. Si riparta dal portiere avversario: rimessa dal fondo

64′ Grande occasione per l’Italia, Chiesa arriva sotto porta e passa a Belotti, ma Ward para

63′ L’Italia fa pressing, ma non trova spazi per inserirsi

61′ Punizione del Galles con James sulla palla. Controlla bene l’Italia, intercetta

60′ Primo cambio per il ct del Galless: Moore al posto di Morrell

59′ Gran lancio di Acerbi verso Belotti in area di rigore. Fuorigioco

57′ Chiesa trova l’occasione per tirare, ci prova: Ward non si lascia sorprendere

56′ Si riparte da una punizione per gli azzurri

54′ Rosso per il Gallase, in ritardo su Bernardeschi che mostra il cartellino ad Ampadu

53′ Occasione per il Galles su errore di Acerbi. Bravi Donnarumma e Jorginho

52′ Giallo giusto per Joe Allen, atterra l’italiano e punizione per gli azzurri

50′ Alessandro Bastoni atterra il suo avversario in modo durissimo

48′ Rafael Toloi compie un ruvido intervento e Ovidiu Hategan segnala il fallo.

45′ Si riparte, prima palla al Galles

Pronti per il secondo tempo. Squadre in campo. Nessun cambio tra le file del Galles, per l’Italia, Mancini ha deciso di inserire Acerbi al posto di Bonucci

STATISTICHE: Nel primo tempo l’Italia ha eseguito 9 tiri totali, contro i 2 del Galles; di questi 9 tiri 2 erano indirizzati in porta

STATISTICHE: Nella prima frazione di gioco la formazione azzurra ha avuto il 62% di possesso palla; 38% per i gallesi

45′ Attesa inizio secondo tempo

– PRIMO TEMPO –

45′ Finisce qui il primo tempo. Squadre negli spogliatoi

44′ Pressing della formazione di Mancini, alla ricerca del 2-0

42′ Ancora occasione per Pessina, questa volta non trova lo specchio della porta

38′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!!! Italia in vantaggio con gol di PESSINA. Calcio di punizione da posizione laterale battuto da Verratti, gran taglio sul primo palo di Pessina che tocca e mette il pallone sul secondo palo, imparabile per Ward

33′ Se pressato, il Galles sembra un po’ in difficoltà, è lì che l’Italia può incidere nella fase di non possesso palla per recuperare il pallone il più vicino possibile all’area di rigore gallese

29′ Viene respinto un tiro di Federico Chiesa all’interno dell’area. Italia adesso potrà sfruttare un corner

25′ Andrea Belotti scarta con successo alcuni avversari ma poi mette troppa forza nel passaggio verso Federico Chiesa

23′ Joe Allen effettua un contrasto in scivolata, ma Ovidiu Hategan fischia il fallo.

20′ Rafael Toloi prova a sventagliare tutto campo verso un suo compagno ma non vi riesce

17′ Occasione Italia con un tentativo al volo di Toloi, deviato successivamente da Pessina, che stava per beffare Ward, bravo a recuperare il tempo e a parare

15′ Emerson ha una buona occasione per segnare. Si fa spazio per il tiro e tenta la fortuna dalla distanza con un rasoterra centrale.

13′ Punizione per l’Italia, che innesca una buona occasione per gli azzurri

12′ Occasionissima per l’Italia, Belotti non arriva sul cross di Bastoni

9′ Riparte l’Italia con Bastoni, passaggio troppo lungo per Emerson

8′ Ritmi non particolarmente alti in questo avvio con le due nazionali che stanno studiandosi per ‘scovare’ i punti deboli

5′ L’Italia recupera palla e prova ad inserirsi. Galles ben disposto sul campo

4′ Rimessa laterale per il Galles, ripartono alla ricerca di spazi tra gli azzurri

3′ Verratti intervento irregolare su Bale, punizione per il Galles

2′ Bernardeschi in avanti, fermato per fuorigioco

1′ Fischio d’inizio dell’arbitro Hategan, inizia Italia-Galles

Squadre disposte nella propria metà campo, prima palla del match per l’Italia

Squadre in campo, si parte con l’inno. Inizia il Galles, poi tocca all’Italia.

Commento Live a partire dalle ore 18 del 20 giugno 2021

Europei, Italia-Galles

La formazione di Roberto Mancini, dopo due vittorie per 3-0, torna in campo all’Olimpico di Roma per l’ultima giornata della fase a gironi degli Europei. Già certi del passaggio agli ottavi, adesso ci si gioca la testa del girone. In contemporanea, a Baku, c’è Svizzera-Turchia. Gli Azzurri, al momento, guidano la testa della classifica a punteggio pieno, 6 punti. Gli avversari di oggi alloggiano in seconda posizione con 4 punti, ottenuti da un pareggio, contro la Svizzera (1-1) e una vittoria, quella contro la Turchia (2-0).

Europei, Italia-Galles: formazioni ufficiali

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson; Verratti, Jorginho, Pessina; Chiesa, Belotti, Bernardeschi. CT: Mancini.

GALLES (4-2-3-1): Ward; Roberts, Gunter, Rodon, N. Williams; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Ampadu. Ct: Page.

Arbitro: Hategan. Guardalinee: Ghinguelac e Gheorghe. Quarto uomo: Grinfeeld. Var: Gil. Avar: Letexier, Pages, Van Boekel.

Europei, Italia-Galles: probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Toloi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Verratti, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Insigne. CT: Mancini.

A disposizione: Sirigu, Meret, Spinazzola, Bonucci, Di Lorenzo, Locatelli, Chiesa, Cristante, Barella, Berardi, Immobile, Raspadori.

GALLES (4-2-3-1): Ward; B. Davis, Rodon, Mepham, C. Roberts; Allen, Morrell; James, Ramsey, Bale; Moore. CT: Page.

A disposizione: Hennessey, A. Davies, Gunter, Norrington-Davies, Lockyer, J. Williams, Brooks, Levitt, T. Roberts, Ampadu, Wilson, N. Williams.

Arbitro: Hategan. Guardalinee: Ghinguelac e Gheorghe. Quarto uomo: Grinfeeld. Var: Gil. Avar: Letexier, Pages, Van Boekel.