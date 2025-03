Disastro Juve senza precedenti: la Fiorentina imita l’Atalanta (3-0). Fine dell’era Thiago?

Per dare una scossa dopo la pesante sconfitta interna con l’Atalanta Thiago Motta prova a schierarsi fin dall’inizio col 3-5-2 ma il copione non cambia. La Juve tiene palla ma alla prima azione offensiva degli avversari prendono subito gol. Al 15′ sugli sviluppi di calcio d’angolo il colpo di testa di Gosens viene murato poi il tedesco è il più veloce ad arrivare sulla ribattuta e fa 1-0. Passano meno di tre minuti e l’ex Fagioli imbuca facilmente Mandragora che col sinistro incrocia, nulla da fare per Di Gregorio. I bianconeri sono completamente in balia dell’avversario che concludono il primo tempo senza mai calciare in porta.

A Firenze domina la Viola. Juve quinta

La Fiorentina rientra in campo sulle ali dell’entusiasmo mentre il morale dei bianconeri sprofonda sempre di più al 53′ quando Gudmundsson trova un grande gol da fuori area. La Juve non riesce a reagire neanche con i cambi e arriva la seconda sconfitta pesante per i bianconeri sia in termini di risultato che di prestazione.

Tabellino del match

Reti: 15′ Gosens, 18′ Mandragora, 53′ Gudmundsson

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri (78′ Comuzzo); Dodo, Mandragora, Cataldi (89′ Adli), Fagioli (85′ Folorunsho), Gosens; Gudmundsson (78′ Beltran), Kean (89′ Zaniolo). All. Palladino

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga (59′ Alberto Costa), Kelly (74′ Gatti); Weah (74′ Conceiçao), Thuram, Locatelli, Koopmeiners, McKennie; Nico Gonzalez (59′ Cambiaso) (86′ Mbangula), Kolo Muani. All. Thiago Motta

Arbitro: Michael Fabbri

Ammoniti: 13′ Pablo Marì, 45+1′ Locatelli, 73′ Ranieri, 73′ Weah, 82′ Thuram