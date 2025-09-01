Al Paris Saint-Germain non era più essenziale, Luis Enrique gli ha dato il benservito, così Gigio Donnarumma ha optato per nuove esperienze. Subito pronto ad accoglierlo è stato Pep Guardiola nel suo Manchester City.

Donnarumma al Manchester City per 40 milioni di euro

Il club inglese ha avviato dialoghi da giorno con i francesi, alla fine hanno raggiunto un accordo: affare di circa 40 milioni di euro. Il club parigino aveva alzato l’asticella ed era partito da una richiesta iniziale di 50 milioni. Gli inglesi, inizialmente, avevano optato per un’offerta di 30 milioni di euro, subito rifiutata dai campioni d’Europa.

Nei giorni successivi, lavorando insieme, le due parti si sono trovate a metà strada. Non è stato semplice, ma l’accordo definitivo sembra essere arrivato e si tratterebbe anche del primo affare nella storia tra le due società. Per il portiere della Nazionale, ex Milan, avrà un contratto quinquennale a 12 milioni di euro netti all’anno. Contento Pep Guardiola che avrà uno dei migliori portieri al mondo in questo momento di ricostruzione del City.