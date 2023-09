Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, Gianluigi Donnarumma è tornato a parlare del Milan, che il portiere del PSG ritroverà il 25 ottobre a Parigi in un’altra sfida valida per la Champions League.

Donnarumma: “Il Milan è forte”

Queste le parole dell’ex portiere rossonero: “Il Milan è forte, sta facendo bene e per noi sarà una partita difficile. Emozione? Certo, ho passato momenti importanti a Milano. Le critiche fanno male ma sono un motivo di crescita per me, fanno parte del gioco”.