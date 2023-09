Donnarumma sulla Champions: “L’Inter può dire la sua anche quest’anno, così come il Napoli. E sul Milan..”

Intervistato da Sportmediaset, Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg è tornato a parlare della Champions League visto che il calciatore del club francese e di Spalletti è nello stesso girone del Milan.

Donnarumma: “Italia, siamo in buone mani”

Queste le parole dell’ex portiere rossonero: “Il Napoli può dire la sua, il Milan è molto molto forte, l’abbiamo nel girone, sarà una partita durissima e penso che faranno molto bene. E poi c’è l’Inter, abbiamo visto il percorso che ha fatto ed è arrivata in finale giocando alla pari col City, anche l’Inter può dire la sua. In Italia siamo in buone mani, c’è anche la Lazio”.