Scambio Donnarumma-Maignan, qualcosa si muove

Il PSG pensa allo scambio Donnarumma-Maignan

Secondo il noto corristpondente di CBS Sports, il PSG starebbe pensando ad un clamoroso scambio col Milan, con Donnarumma rispedito al mittente in cambio di Maignan. Come riporta dailymilan.it: “Il giornalista infatti descrive le ultime prestazioni di Donnarumma non altezza per le aspettative del club parigino. Quest’ultimo infatti potrebbe valutare nelle prossime sessioni di mercato di lasciar partire il portiere della Nazionale, soprattutto se dovessero arrivare offerte importanti. Donnarumma avrebbe infatti, nonostante qualche scivolone di troppo con il PSG, una valutazione di mercato importante e vicina ai 50 milioni di euro. La motivazione forte alla base del possibile addio di Donnarumma è strettamente legata alle preferenze di Luis Enrique che ha palesato di non apprezzare tanto l’ex numero uno rossonero”. Uno scambio dal sapore di calciomercato estremo, e una domanda che nasce spontanea, come accoglierebbe il popolo milanista Donnarumma?