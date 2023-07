Brutta disavventura per Gigio Donnarumma, il portiere del PSG e della Nazionale è stato denudato e rapinato, bottino da circa 500 mila euro. Il portiere era in compagnia della compagna Alessia Elefante, i due sarebbero stati legati e rapinati, un bottino ingente. Dopo il fatto si sarebbero rifugiati in un vicino hotel.