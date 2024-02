Giornata importante per il fantacalcio: ecco i consigli per la vostra formazione

Altra giornata incastrata tra recuperi e Coppe, la 26^ presenta incontri davvero interessanti anche in chiave Fantacalcio

Si parte stasera alle 20.45 con Bologna-Verona. Tra i lanciatissimi felsinei non possono mancare Zirkzee, Ferguson e Orsolini. Una puntata si potrebbe fare anche su Skorupski e Calafiori. Nel Verona occhio a Noslin, Suslov e Lazovic.

Sabato alle 15.00 scontro salvezza tra Sassuolo ed Empoli. Tra i toscani, in netta ripresa, fari accesi su Niang, Zurkowski e Cacace. Possibile sorpresa: Cerri. I neroverdi si affideranno invece a Thorstvedt, Laurienté e Pinamonti. Occhio anche a Volpato e Boloca.

In Salernitana-Monza, in campo sabato alle 18.00, ultimissima chiamata per i granata che proveranno a vincere con Dia, Candreva e Maggiore. Chissà che anche Manolas non possa rispolverare qualche vecchio coniglio… Nella formazione brianzola invece spazio per Colpani, Djuric e Pessina. Gagliardini potrebe essere il jolly al pari di Colombo.

Il sabato sera la febbre cercheranno di farcela salire in Genoa-Udinese. Retegui, Gudmundsson e Messias sono i punti di forza dei grifoni mentre nella formazione friulana saranno Lucca, Lovric e Pereyra ad avere le chances più alte. Le carte a sorpresa potrebbero essere Bani, Ekuban, Samardzic e Perez.

Domenica si pranzerà con Juventus-Frosinone. I ciociari, in caduta libera, metteranno in mostra ancora una volta Soulè, Mazzitelli e Kaio Jorge. I padroni di casa invece punteranno su Vlahovic, Chiesa e Rabiot. I jolly sono Bremer, Kostic, Harroui e Brescianini. Ovviamente da prendere in considerazione Szczesny per la vostra porta.

Alle ore 15.00 Ranieri con il suo Cagliari cercherà di sbarrare la strada al nuovo Napoli targato Calzona. I sardi conteranno su Lapadula, Luvumbo e Gaetano, senza dimenticare Zappa e Pavoletti. Per i partenopei il redivivo Osimhen, Kvaratskhelia e Ngonge con le possibili sorprese Traorè e Mazzocchi.

Alle 18.00 Lecce-Inter; i salentini, in crisi di risultati, cercheranno punti preziosi ed insperati grazie a Krstovic, Oudin e Banda. La capolista invece punterà su Lautaro, Calhanoglu, Dimarco e Barella. Quanto ai jolly indichiamo Gallo, Ramadani, Arnautovic, Sanchez e Darmian. Sommer come sempre è d’obbligo.

La domenica si chiuderà con Milan-Atalanta. Leao, Pulisic, Giroud e Loftus-Cheek sono i nomi caldi in casa rossonera mentre gli ospiti punteranno sull’ex De Ketelaere, Koopmeiners e Ederson. Carte a sorpresa per Holm, Ruggeri e Bennacer.

Due le gare del lunedì. Alle 18.30 Roma-Torino con Pellegrini, Dybala, Lukaku e Cristante da una parte e Sanabria, Zapata e Vlasic dall’altra. Nomi meno reclamizzati Lovato, Okereke, Angelino e Azmoun. Visto il suo stato di forma da non tralasciare Svilar tra i pali.

Alle 20.45 chiude il turno Fiorentina-Lazio. Nei viola Beltran, Belotti, Bonaventura e Quarta, nei biancocelesti Immobile, Isaksen, Luis Alberto e Guendouzi sono i più probabili portatori di bonus. Aggiungiamo Faraoni, Duncan, Zaccagni e Romagnoli.