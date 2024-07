Dumfries sicuro: “Futuro? Mi vedo ancora all’Inter”

Questo uno stralcio a Sky Sport delle parole di Denzel Dumfries, terzino dell’Inter, al termine della vittoria contro la Turchia.

Dumfries: “Ho ancora un anno di contratto”

Primo tempo in difficoltà, stasera è emerso lo spirito di gruppo che può fare la differenza? ”Sì, non sono completamente d’accordo perché penso che nei primi 15-20 minuti abbiamo giocato bene e abbiamo trovato l’uomo libero. Poi abbiamo perso troppi palloni e loro sono stati bravi, sono andati in vantaggio ma, come dicevo prima, nel secondo temo abbiamo recuperato e abbiamo continuato a giocare, siamo andati in vantaggio e poi è stato anche bello vedere una squadra che sa soffrire quando deve, come oggi”.

Tu e Dumfries da questa parte, Calhanoglu dall’altra. I tifosi dell’Inter si chiedono se rimarrai.

“Io ho un anno di contratto, più un’opzione, sono felicissimo ed è stata una stagione pazzesca. Io mi vedo ancora all’Inter, sì”.