Dybala segna e si diverte: “Per la Nazionale ho rifiutato l’Arabia. E voglio vincere con la Roma” – VIDEO

“Uno dei motivi per i quali ho rifiutato l’Arabia è sicuramente quello di voler tornare in Nazionale. Mi sento bene e voglio continuare a lottare e vincere con l’Argentina e con la Roma. So che qua c’è molta competizione e non è facile, quando gioco do il 100%. La gente è incredibile, questo gruppo dà molta felicità alle persone e loro lo riconoscono. Questa vittoria è per tutti. Le persone mi hanno accolto in questo modo dopo tanto tempo fuori dalla Seleccion, mi è venuta la pelle d’oca. La decisione della 10? E’ stata presa dall’alto, non è stata né mia né de miei compagni. La 10 è solo ed esclusivamente di Leo e ora che la devo indossare devo impegnarmi al massimo. Garnacho? Ha un futuro incredibile ma dipende da lui. Ha tutte le carte in regola per andare avanti sia in Europa che in Nazionale.”

Dybala: “La 10 di Messi un impegno. Mi è venuta la pelle d’oca”

Con questa faccia sorridente, Paulo Dybala, attaccante della Roma e dell’Argentina, commenta la bella vittoria della squadra di Scaloni contro il Cile. Il calciatore classe 1993 ha messo a segno la rete del definitivo 3-0 aspettando l’ultima gara prima di “riprendersi” la maglia giallorossa.