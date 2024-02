La 26^ giornata si tinge di giallorosso in chiave Fantacalcio perché Dybala con la sua tripletta ne domina le classifiche con la sua clamorosa fantamedia pari a 17! Di contro l’altro argentino Gonzalez, pur giocando nella vittoriosa Fiorentina, patisce l’errore dal dischetto e risulta il peggiore tra i calciatori di movimento con la media al fanta del 3. Vediamo ora ruolo per ruolo tutti i TOP e FLOP della settimana.

PORTIERI – Porta imbattuta e prestazione sopra le righe: con un bel 6,5 sono Skorupski e Di Gregorio i migliori della giornata appena trascorsa. A livello prestazionale, e quindi possibile fonte di bonus per chi usa il modificatore della difesa, è però Ochoa, con il suo 7 in pagella, a meritare gli onori del gradino più alto del podio (5 con malus). Bene anche Carnesecchi, Svilar e Okoye che meritano 6,5 sul campo ma poi sono penalizzati dalle reti incassate. A livello di fantamedia finiscono all’ultimo posto Falcone e Cerofolini con il loro 2. Il portiere del Lecce però, seppellito dalle 4 reti nerazzurre, aveva meritato la sufficienza (6) a livello di prestazione. Male anche Milinkovic-Savic (2,5) e Consigli (3). Il granata risulta quale flop assoluto al pari del portiere del Frosinone e di Montipò (tutti con 5,5 di media al netto dei gol subiti).

DIFENSORI – Nomi non certo altisonanti (a parte De Vrij che però nell’Inter è di fatto la riserva di Acerbi), fra i difensori goleador che dominano la classifica dei migliori della 26^ giornata. Insieme all’olandese meritano 10 (7 + bonus) Luperto, Kayode e Bani. Mezzo punto di meno per il Bastoni dell’Empoli perché penalizzato dall’ammonizione. Il 7 di partenza in pagella lo incassano anche Dimarco e Bellanova che “quotano” 8 in fantamedia piazzando un assist a testa. L’autorete alla fine ininfluente costa a Huijsen l’ultimo posto tra i difensori con il suo 3 di fantamedia. Fa peggio in partenza (4,5 contro 5) l’udinese Kristensen che l’espulsione porta poi al 3,5. Chiude a 4 senza malus il leccese Touba. Male, con il loro 4,5, anche Baschirotto, Masina e Sazonov.

CENTROCAMPISTI – Una delle più belle rivelazioni tra i giovani del nostro campionato è senza dubbio Fabbian che Motta sta facendo crescere nel suo Bologna; con 11,5, frutto di un gol ed un assist aggiunti al già positivissimo 7,5 di partenza, risulta quale miglior centrocampista della settimana. Stessa votazione e stessi bonus per Frattesi che ha poco spazio ma lo sfrutta quasi sempre al massimo. Si fermano al 10 (7 + bonus gol), Koopmeiners, Bonaventura, Brescianini, Pessina e Maldini; mezzo punto in meno (9,5) causa ammonizione per Freuler mentre Marin ci arriva grazie a due assist affiancando quindi Fabbian e Frattesi sul gradino più alto a livello prestazionale. Kostic, Blin e Folorunsho sono i peggiori del turno con un secco 5 in pagella. Stessa votazione raggiunta da Vecino e Locatelli a causa delle rispettive ammonizioni rimediate.

ATTACCANTI – Come anticipato è Dybala il TOP assoluto della giornata con il suo 17 raggiunto grazie alla tripletta sommata al già splendido 8 di partenza. Al secondo posto Vlahovic che merita 14,5 (7,5 + assist e 2 reti), mentre Lautaro stavolta si ferma alla terza posizione con il suo 13,5 frutto della doppietta in aggiunta al 7,5 di votazione iniziale. 7,5 anche per Retegui che arriva al 10,5 col gol. L’ammonizione penalizza Leao che si ferma a 10 mentre meritano un bel 7 arricchito dai bonus anche Niang e Cheddira. L’errore dal dischetto costa a Nico Gonzalez il 3 in fantapagella che gli vale l’ultima posizione tra le punte. A livello prestazionale, con 5, fanno peggio Scamacca, Giroud e Thauvin.