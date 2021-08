E’ il Milan di Giroud, 2 a 1 al Panathinaikos convincente

Giroud trascina il Milan di Pioli in amichevole

Il Milan vince e convince, super Giroud

Il Milan parla già francese, Giroud con una doppietta si conferma in gran forma e stende il Panathinaikos. Buon test per i rossoneri di Pioli, in attesa di rinforzi dal mercato si godono la prima vera certezza, Giroud.

Milan Panathinaikos 2-1: risultato e tabellino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Leao, Rebic; Giroud. A disp: Plizzari, Tătărușanu, Ballo-Touré, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Castillejo, Bennacer, Pobega, Capone, Maldini, Diaz. All: Stefano Pioli.

Panathinakos: (3-4-2-1): Dioudis; Sideras; Velez; Juankar; Chatzgiovanis; Mauricio; Perez; Kotsiras; Villafanez; Ngbakoto; Macheda. All. Boloni

Tabellino: 15′ e 44′ Giroud; 77′ Ioannidis

Ammoniti ed espulsi: